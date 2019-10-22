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Путин оценил ситуацию в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 37 минут назад
Путин оценил ситуацию в Сирии
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в Сирии сложной, отметив, что на этом фоне консультации с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом приобретают особую важность.
«Ситуация в регионе очень острая, мы все это понимаем. Думаю, наша встреча сегодня, наши консультации очень востребованы», — сказал Путин, открывая встречу с Эрдоганом в узком составе, передает ТАСС.
Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи для встречи с российским лидером Владимиром Путиным будет важным, предстоит обсудить проблемы в Сирии.
Тем временем Эрдоган в очередной раз заявил о готовности возобновить операцию «Источник мира» в Сирии, если США не сдержат обещаний о выводе бойцов курдских формирований «Сил народной самообороны» с северо-востока республики.
17 октября США и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды покинули район пограничной зоны безопасности.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.
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Политика , Армия , Ближний Восток , В мире , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Сирия
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