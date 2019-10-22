Путин оценил ситуацию в Сирии

«Ситуация в регионе очень острая, мы все это понимаем. Думаю, наша встреча сегодня, наши консультации очень востребованы», — сказал Путин, открывая встречу с Эрдоганом в узком составе, передает ТАСС.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи для встречи с российским лидером Владимиром Путиным будет важным, предстоит обсудить проблемы в Сирии.

Тем временем Эрдоган в очередной раз заявил о готовности возобновить операцию «Источник мира» в Сирии, если США не сдержат обещаний о выводе бойцов курдских формирований «Сил народной самообороны» с северо-востока республики.

17 октября США и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды покинули район пограничной зоны безопасности.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.