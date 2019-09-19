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Россия сделала заявление о войне в Сирии 

Рамблер + ещё 5 21 минуту назад
Фаза вооруженного конфликта в Сирии завершена, войну продолжают террористы. Об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности ООН.
«Фаза вооруженного противостояния в рамках сирийского кризиса фактически завершена. Действительно заинтересованные в политическом урегулировании силы присоединились к этому процессу», — сказал он.
Небензя добавил, что продолжающие войну террористы преследуют задачу разрушить сирийское государство и заставить страдать сирийский народ. При этом он заявил, что покрывать их действия или представлять в качестве «дерадикализовавшейся оппозиции» недопустимо.
Политика , Ближний Восток , Василий Небензя , Совбез ООН , ООН , Сирия
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