Россия сделала заявление о войне в Сирии

«Фаза вооруженного противостояния в рамках сирийского кризиса фактически завершена. Действительно заинтересованные в политическом урегулировании силы присоединились к этому процессу», — сказал он.

Небензя добавил, что продолжающие войну террористы преследуют задачу разрушить сирийское государство и заставить страдать сирийский народ. При этом он заявил, что покрывать их действия или представлять в качестве «дерадикализовавшейся оппозиции» недопустимо.