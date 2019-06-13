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Пескова спросили о девушке в футболке «Я Иван Голунов» 

Рамблер + ещё 13 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Футболка с принтом «Я/Мы Иван Голунов» на приеме в Кремле по случаю вручения государственных наград не осталась незамеченной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
Девушка в футболке «Я Иван Голунов» пришла на приём в Кремль
«Конечно, было замечено. Она сидела на первом ряду. Но в этом ничего такого, говоря по-русски. Здесь нету поводов для вопросов. Там не было никаких противозаконных надписей, поэтому здесь нет, собственно, поводов для каких-то вопросов или изумлений», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле отреагировали на присутствие на приеме девушки в футболке в защиту Голунова.
Девушкой в футболке оказалась журналистка Анна Луганская. Ее отец, пианист Николай Луганский, 12 июня получил Государственную премию РФ из рук президента Владимира Путина.
Журналист-расследователь Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве на Цветном бульваре. В его рюкзаке был обнаружен наркотик мефедрон, дома у журналиста полицейские нашли еще несколько пакетов с мефедроном и кокаином. Голунову было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. 11 июня уголовное дело в отношении журналиста закрыли в связи с недоказанностью его вины.
Комментарии42
Политика , Иван Голунов , Николай Луганский , Владимир Путин
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