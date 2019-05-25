Россию пригласили на годовщину высадки в Нормандии

Представители посольства России во Франции сообщили, что получили циркулярную ноту с приглашением на торжества в Нормандии . Речь идёт о праздновании 75-летия высадки союзных войск во время Второй мировой войны.

Приглашение президенту РФ Владимиру Путину не отправлялось, так как Францию на мероприятиях будет представлять премьер-министр. В Елисейском дворце пояснили, что традиционно глава государства присутствует только на празднованиях круглых дат, например, 70-летия высадки.

Союзные войска высадились в Нормандии 6 июня 1944 года. Это стало крупнейшей в истории десантной операцией. Союзники открыли «второй фронт» против нацистских войск в Европе, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что День памяти взятых в плен во время Великой Северной войны русских солдат и офицеров прошёл в Швеции. В рамках мероприятия состоялись православная панихида и литургия, а также торжественное открытие мемориала.