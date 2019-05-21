Годовщина операции «Оверлорд»: Франция не пригласила Путина

Пресс-служба Елисейского дворца объяснила отсутствие приглашения российскому президенту Владимиру Путину на празднование 75-летней годовщины операции «Оверлорд».

«Президент Путин не был приглашен, так как возглавлять международную церемонию, которая пройдет в Нормандии, будет премьер-министр (Франции Эдуар Филипп)», — приводит слова пресс-службы РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в праздновании 75-летия высадки союзников в Нормандии примут участие президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй . Газета The Guardian писала, что в торжественных мероприятиях также примет участие президент США Дональд Трамп

В этом году торжества продлятся два дня, 5 и 6 июня, и пройдут в двух странах: Франции и Великобритании.