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Годовщина операции «Оверлорд»: Франция не пригласила Путина 

Рамблер + ещё 4 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресс-служба Елисейского дворца объяснила отсутствие приглашения российскому президенту Владимиру Путину на празднование 75-летней годовщины операции «Оверлорд».
«Президент Путин не был приглашен, так как возглавлять международную церемонию, которая пройдет в Нормандии, будет премьер-министр (Франции Эдуар Филипп)», — приводит слова пресс-службы РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в праздновании 75-летия высадки союзников в Нормандии примут участие президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Газета The Guardian писала, что в торжественных мероприятиях также примет участие президент США Дональд Трамп.
В этом году торжества продлятся два дня, 5 и 6 июня, и пройдут в двух странах: Франции и Великобритании.
Политика , Тереза Мэй , Дональд Трамп , Владимир Путин , The Guardian , РИА Новости , Франция
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