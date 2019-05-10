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Мать Собчак поддержала слова Виторгана о Дне Победы 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сенатор Совета Федерации и мать Ксении Собчак Людмила Нарусова поддержала критику празднования Дня Победы, высказанную бывшим мужем её дочери Максимом Виторганом.
«Праздновать нечего»: Виторган о Дне Победы
По её словам, 9 мая необходимо отмечать как день памяти и возлагать венки. Ей не нравится, что праздник становится шоу и «возбуждает какие-то милитаристские чувства».
Я поддерживаю шествие «Бессмертного полка», если оно искреннее, от сердца, а не происходит по разнорядке властей, как это бывает, — подчеркнула политик.
Парламентарий отметила, что её сестра каждый год участвует в акции «Бессмертный полк» по собственному желанию, передаёт НСН.
Ранее, как писал News.ru, актёр Максим Виторган возмутился тем, что его пост о Дне Победы восприняли как неуважение к ветеранам. Рассердило артиста то, что некоторые СМИ вырвали из контекста слова «нам праздновать нечего» и сделали из этого новость.
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Комментарии5
Политика , Максим Виторган , Людмила Нарусова , Ксения Собчак , Совет Федерации
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