Мать Собчак поддержала слова Виторгана о Дне Победы

По её словам, 9 мая необходимо отмечать как день памяти и возлагать венки. Ей не нравится, что праздник становится шоу и «возбуждает какие-то милитаристские чувства».

Я поддерживаю шествие «Бессмертного полка», если оно искреннее, от сердца, а не происходит по разнорядке властей, как это бывает, — подчеркнула политик.

Парламентарий отметила, что её сестра каждый год участвует в акции «Бессмертный полк» по собственному желанию, передаёт НСН.

Ранее, как писал News.ru, актёр Максим Виторган возмутился тем, что его пост о Дне Победы восприняли как неуважение к ветеранам. Рассердило артиста то, что некоторые СМИ вырвали из контекста слова «нам праздновать нечего» и сделали из этого новость.