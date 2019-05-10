Путин отреагировал на смерть Доренко

«Президент давно был знаком с Доренко, всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию», — отметил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Его цитирует РИА Новости.

Известный журналист Сергей Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет. Ему стало плохо во время поездки на мотоцикле по Москве.

Эксперты уже определили, что смерть наступила от разрыва аорты. Похоронят Доренко на Троекуровском кладбище.