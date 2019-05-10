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Путин отреагировал на смерть Доренко 

Рамблер 23 минуты назад
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Сергея Доренко в связи со смертью журналиста. Об это сообщается на сайте Кремля.
Очевидец раскрыл подробности гибели Доренко
«Президент давно был знаком с Доренко, всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию», — отметил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Его цитирует РИА Новости.
Известный журналист Сергей Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет. Ему стало плохо во время поездки на мотоцикле по Москве.
Эксперты уже определили, что смерть наступила от разрыва аорты. Похоронят Доренко на Троекуровском кладбище.
Политика , Видео , Общество , Дмитрий Песков , Сергей Доренко , Владимир Путин , РИА Новости
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