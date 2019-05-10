Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Очевидец рассказал о падении Доренко с мотоцикла 

Lenta.ru 49 минут назад
Один из свидетелей ДТП с участием главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко рассказал о произошедшем. Его слова передает «Московский комсомолец».
По словам очевидца, мотоцикл журналиста резко пошел в занос, после чего ударился об отбойник. Он отметил, что водитель упал с транспортного средства еще до столкновения с ограждением. После падения мотоциклист был без сознания с открытыми глазами, однако видимых повреждений на теле не было.
Ранее сообщалось, что смерть Доренко наступила от естественных причин: у журналиста за рулем мотоцикла случился приступ острой сердечной недостаточности.
Доренко стал главным редактором «Говорит Москва» в 2014 году, до этого он возглавлял радиостанцию «Русская служба новостей». С 1996 по 2000 год он работал на телеканале ОРТ, сотрудничество с которым было прекращено после репортажа о гибели в Баренцевом море подводной лодки «Курск».
Последние новости
Стало известно о секретной ракете США Россию заподозрили в манипуляциях с валютой Россия ответила на территориальные претензии Эстонии
Происшествия , Видео , Сергей Доренко , Первый канал , Московский комсомолец , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад отреагировал на парад Победы в Москве355
Названа официальная причина смерти Доренко52
На защиту «Северного потока -2» встали в Европе179
Раскол на Украине: главы новой церкви делят страну2
«Я умный»: Трамп не считает Россию врагом
Видео
Запад отреагировал на парад Победы в Москве
Войска Армия
Названа официальная причина смерти Доренко
Происшествия
Очевидец раскрыл подробности гибели Доренко
Происшествия
Первая катастрофа Superjet: с чего все началось
Происшествия Статьи
«Отмыться от такого ещё не удавалось»
В мире Украина
«Они всегда рядом»: Катя Лель снова увидела НЛО
Шоу-бизнес
На Москву обрушился град
Погода Новости Москвы
Эстония требует от России вернуть часть территории
Прибалтика В мире
Стали известны подвиги деда Зеленского
В мире Украина
Евросоюз предложили ликвидировать
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение