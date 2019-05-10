Очевидец раскрыл подробности гибели Доренко

Очевидец рассказал о падении Доренко с мотоцикла

Один из свидетелей ДТП с участием главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко рассказал о произошедшем. Его слова передает «Московский комсомолец».

По словам очевидца, мотоцикл журналиста резко пошел в занос, после чего ударился об отбойник. Он отметил, что водитель упал с транспортного средства еще до столкновения с ограждением. После падения мотоциклист был без сознания с открытыми глазами, однако видимых повреждений на теле не было.

Ранее сообщалось, что смерть Доренко наступила от естественных причин: у журналиста за рулем мотоцикла случился приступ острой сердечной недостаточности.

Доренко стал главным редактором «Говорит Москва» в 2014 году, до этого он возглавлял радиостанцию «Русская служба новостей». С 1996 по 2000 год он работал на телеканале ОРТ, сотрудничество с которым было прекращено после репортажа о гибели в Баренцевом море подводной лодки «Курск».