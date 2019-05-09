«Молодец!» Ветеран похвалил Путина за Крым

Ветеран поблагодарил Путина за возвращение Крыма в состав РФ

Ветеран Великой Отечественной войны, приглашенный на гостевую трибуну московского Кремля, поблагодарил Владимира Путина за возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

Российский лидер по очереди подошел ко всем ветеранам, поздравил их с победой и пожал каждому руку.

«Я восхищен Вашей операцией с Крымом. Молодец!», — сказал ветеран, обращаясь к президенту.

Крым стал частью Российской Федерации после всенародного референдума, который был проведен на полуострове 16 апреля 2014 года.

Подавляющим большинством жители Крыма проголосовали за возвращение в состав Россию.

На Украине итоги референдума призвать отказались, однако в Кремле не раз заявляли, что вопрос с территориальной принадлежностью полуострова закрыт.