«Молодец!» Ветеран похвалил Путина за Крым

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Ветеран поблагодарил Путина за возвращение Крыма в состав РФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Крым вошел в состав Российской Федерации после проведенного 16 марта 2016 года референдума.
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Ветеран Великой Отечественной войны, приглашенный на гостевую трибуну московского Кремля, поблагодарил Владимира Путина за возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Российский лидер по очереди подошел ко всем ветеранам, поздравил их с победой и пожал каждому руку.
«Я восхищен Вашей операцией с Крымом. Молодец!», — сказал ветеран, обращаясь к президенту.
Крым стал частью Российской Федерации после всенародного референдума, который был проведен на полуострове 16 апреля 2014 года.
Подавляющим большинством жители Крыма проголосовали за возвращение в состав Россию.
На Украине итоги референдума призвать отказались, однако в Кремле не раз заявляли, что вопрос с территориальной принадлежностью полуострова закрыт.
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Политика , Видео , Общество , Владимир Путин , Республика Крым
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