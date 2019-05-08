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Песков рассказал об участии Путина в «Бессмертном полку» 

Газета.Ru + ещё 45 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент страны Владимир Путин может поучаствовать 9 мая в акции «Бессмертный полк», передает РИА «Новости».
По словам Пескова, Путин уже много раз принимал участие в этой акции на Красной площади.
«Есть все основания полагать, что и в этом году он примет также решение принять участие», — подчеркнул Песков.
В 2018 году Путин возглавил «Бессмертный полк» на Красной площади.
В параде приняли участие 13 тыс. военнослужащих, задействовано 159 единиц современного вооружения и военной техники, а также 75 самолетов и вертолетов.
После завершения парада Владимир Путин лично поприветствовал военачальников и ветеранов и поздравил их с Днем Победы.
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Политика , В мире , СНГ , День Победы , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости
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