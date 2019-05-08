Песков рассказал об участии Путина в «Бессмертном полку»

По словам Пескова, Путин уже много раз принимал участие в этой акции на Красной площади.

«Есть все основания полагать, что и в этом году он примет также решение принять участие», — подчеркнул Песков.

В 2018 году Путин возглавил «Бессмертный полк» на Красной площади.

В параде приняли участие 13 тыс. военнослужащих, задействовано 159 единиц современного вооружения и военной техники, а также 75 самолетов и вертолетов.

После завершения парада Владимир Путин лично поприветствовал военачальников и ветеранов и поздравил их с Днем Победы.