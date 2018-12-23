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Уволена брянская чиновница, отправившая детей на отдых в Турцию 

Национальная Служба Новостей 47 минут назад
В Брянской области, где разгорелся скандал из-за отдыха детей чиновников в Турции за деньги благотворительного фонда, прошли первые увольнения. Как рассказал глава администрации города Клинцы Александр Морозов, его заместитель по социальным вопросам, отвечавшая за отдых ребятишек, уволилась.
По его словам, это произошло после прокурорской проверки. Начальник отдела образования городской администрации, которая также занималась вопросами комплектования группы, получила выговор.
Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника
«Проводилась прокурорская проверка, было представление в адрес главы администрации, по результатам рассмотрения которого был вынесен выговор начальнику отдела образования, а заместитель, курирующий социальные вопросы и занимавшийся формированием группы, ушла в отставку», — сказал Морозов, которого цитирует ТАСС.
В Брянской области разразился скандал, когда выяснилось, что дети чиновников бесплатно съездили на отдых в Турцию. При этом оплачивал поездку Международный благотворительный фонд имени Андрея Карлова, занимающийся помощью детям с тяжелыми заболеваниями и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН заявила, что считает детей брянских чиновников, поехавших в Турцию, пострадавшей стороной. В то же время она призвала начать расследование по поводу организации поездки.
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Комментарии43
Политика , Видео , Андрей Карлов , Александр Морозов , ИТАР-ТАСС , Брянская Область , Турция
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