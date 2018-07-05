Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта

Указ о присвоении первому замглавы администрации президента РФ Сергею Кириенко звания Героя России был подписан в первых числах марта 2018 года. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник во властных структурах.

По его информации, "соответствующий указ был подписан в первых числах марта 2018 года, то есть через несколько дней после оглашения послания президента РФ".

Послание президента РФ Федеральному собранию было оглашено 1 марта.