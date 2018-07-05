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Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
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Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта 

ТАСС 5 июля 2018
Фото: ТАСС
Указ о присвоении первому замглавы администрации президента РФ Сергею Кириенко звания Героя России был подписан в первых числах марта 2018 года. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник во властных структурах.
По его информации, "соответствующий указ был подписан в первых числах марта 2018 года, то есть через несколько дней после оглашения послания президента РФ".
Послание президента РФ Федеральному собранию было оглашено 1 марта.
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Путин закрытым указом присвоил звания Героя России Кириенко и вице-премьеру Юрию Борисову. По данным издания, также высокие награды получили несколько сотрудников Росатома. Пресс— секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что не комментирует это сообщение.
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