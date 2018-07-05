Ещё
Кремль отказался комментировать новое звание Кириенко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кремль отказался комментировать новое звание Кириенко 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть информацию о награждении Сергея Кириенко званием Героя России. Об этом сообщает ТАСС.
Песков заявил, что «не комментирует эти сообщения». Также он не стал комментировать данные о присвоении звания вице-премьеру Юрию Борисову.
>> Путин сделал Кириенко Героем России
По данным «Коммерсанта», Владимир Путин закрытым указом присвоил звание героя России Серге. Кириенко, первому замглавы президентской администрации и бывшему премьер-министру.
Это звание присваивается «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига».
Источники в госструктурах заявили газете, что на решение президента повлияла роль Кириенко, возглавлявшего «Росатом», в развитии атомной отрасли.
Один из собеседников издания отметил, что Борисов также проделал «большую работу, в том числе по линии совместных проектов с „Росатомом“.
Комментарии147
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян выселяют из отелей38
Путин сделал Кириенко Героем России500
Грудинин бросил жену294
Известный музыкант попал в реанимацию4
Евро преодолел психологическую отметку26
Видео
00:28
Российского летчика Ярошенко пытали в США
В мире США
01:00
Киев отказался возвращать средства российскому «МиГ»
Украина В мире
00:10
Беспилотник атаковал АЭС во Франции
Происшествия
00:08
Китаянка хотела украсть мед, но пчелы отомстили
Происшествия
13:21
Путин сделал Кириенко Героем России
Политика Общество
01:12
Пока вы спали: Россиян выселяют из отелей
Общество
03:12
С России сняли вину за новое отравление «Новичком»
В мире
06:02
Акинфеев пополнил Московский зоопарк
Новости Москвы
00:59
Грудинин бросил жену
Общество Другое
16:32
Бомба под доходы россиян: что разгонит цены
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение