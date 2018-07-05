Кремль отказался комментировать новое звание Кириенко 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть информацию о награждении Сергея Кириенко званием Героя России. Об этом сообщает ТАСС.
Песков заявил, что «не комментирует эти сообщения». Также он не стал комментировать данные о присвоении звания вице-премьеру Юрию Борисову.
По данным «Коммерсанта», Владимир Путин закрытым указом присвоил звание героя России Серге. Кириенко, первому замглавы президентской администрации и бывшему премьер-министру.
Это звание присваивается «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига».
Источники в госструктурах заявили газете, что на решение президента повлияла роль Кириенко, возглавлявшего «Росатом», в развитии атомной отрасли.
Один из собеседников издания отметил, что Борисов также проделал «большую работу, в том числе по линии совместных проектов с „Росатомом“.