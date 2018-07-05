Кремль отказался комментировать новое звание Кириенко

Песков заявил, что «не комментирует эти сообщения». Также он не стал комментировать данные о присвоении звания вице-премьеру Юрию Борисову

По данным «Коммерсанта», Владимир Путин закрытым указом присвоил звание героя России Серге. Кириенко, первому замглавы президентской администрации и бывшему премьер-министру.

Это звание присваивается «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига».

Источники в госструктурах заявили газете, что на решение президента повлияла роль Кириенко, возглавлявшего «Росатом» , в развитии атомной отрасли.

Один из собеседников издания отметил, что Борисов также проделал «большую работу, в том числе по линии совместных проектов с „Росатомом“.