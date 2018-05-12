Ещё
Захарову попытались уличить во лжи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарову попытались уличить во лжи 

РИА Новости 1 час назад
Заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой об угрозах воевавших в Донбассе ветеранов в адрес сотрудника российского внешнеполитического ведомства в здании ООН не соответствует истине, сообщила официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца.
≥≥ Украина обманула ООН
Накануне Захарова заявила, что воевавшие в Донбассе украинские ветераны якобы угрожали российскому дипломату, который принимал участие в работе комитета Генассамблеи ООН по информации в штаб-квартире организации. По данным Захаровой, украинские ветераны "в камуфляже в кулуарах Организации Объединенных Наций подошли к российскому представителю, сотруднику пресс-службы МИДа, и начали угрожать физической расправой".
"Яркий пример распространения фейков официальными лицами РФ… заявления РФ — инсинуации", — написала Беца в субботу в Twitter, комментируя заявление Захаровой.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
РИА Новости: последние новости
Захарова рассказала об угрозах российскому дипломату в штаб-квартире ООН Внешняя политика Армении не изменится, заявил Пашинян Россия призвала Британию к участию в политическом урегулировании в Сирии
Комментарии279
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову46
Украина обманула ООН398
Россия подсчитала затраты на Самойлову498
Фото уничтоженного «Панцирь-С» попало в Сеть193
Коллеги Скрипки отреагировали на его русофобское послание46
Видео
04:25
Немцы хотят сорвать строительство «Северного потока-2»
Экономика
01:15
Россия подсчитала затраты на Самойлову
Шоу-бизнес
В Калифорнии начал светиться океан
Наука и техника Наука
00:53
Захарову попытались уличить во лжи
Политика В мире
00:45
Фото уничтоженного «Панцирь-С» попало в Сеть
Ближний Восток Армия
01:15
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову
Шоу-бизнес
Сирийская ракета распугала свадьбу в Израиле
В мире Оружие
04:52
Модные попрошайки избили журналиста в Петербурге
Происшествия
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение