Захарову попытались уличить во лжи

Накануне Захарова заявила, что воевавшие в Донбассе украинские ветераны якобы угрожали российскому дипломату, который принимал участие в работе комитета Генассамблеи ООН по информации в штаб-квартире организации. По данным Захаровой, украинские ветераны "в камуфляже в кулуарах Организации Объединенных Наций подошли к российскому представителю, сотруднику пресс-службы МИДа, и начали угрожать физической расправой".

"Яркий пример распространения фейков официальными лицами РФ… заявления РФ — инсинуации", — написала Беца в субботу в Twitter, комментируя заявление Захаровой. Яскравий приклад поширення фейків офіц чинниками РФ. Захід щодо пропаганди модерувала особисто, заяви РФ-інсинуації https://t.co/6Nw1inpMvW— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 мая 2018 г.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.