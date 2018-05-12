Ещё
Украина обманула ООН
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина обманула ООН 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: Reuters
Украина обманула участников встречи по проблеме недостоверных новостей в ООН, самовольно объявив о поддержке этого мероприятия со стороны международной организации. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
≥≥ Украина воссоздала планируемый Савченко теракт
Она указала, что на заседании Комитета ООН по информации привлекла внимание к инциденту с угрозами в адрес российского дипломата на мероприятии по проблеме недостоверных новостей, которое организовала украинская сторона.
"Каково же было потрясение присутствующих, когда на мою ремарку председательствующий ответил, что комитет по информации не давал согласия на проведение подобного мероприятия от своего имени", — написала она на странице в Facebook.
Захарова добавила, что представители Украины пытались доказывать важность встречи, но председатель несколько раз указал им, что комитет подобных мероприятий не проводил.
"История уникальная: провести мероприятие по проблематике недостоверной информации, введя приглашенных в заблуждение относительно его официального статуса, такого еще никому не удавалось, — подчеркнула официальный представитель МИД РФ. — Другими словами, украинская делегация в ООН смогла на практике продемонстрировать членам Комитета ООН по информации, что такое фейк-ньюз на примере собственной работы".
Все скриншоты и ссылки на заявленный украинской стороной "ооновский статус" этой встречи были отправлены в департамент общественной информации Секретариата ООН, добавила Захарова.
Ранее официальный представитель МИД РФ сообщила, что участники силовой операции Киева на юго-востоке Украины угрожали физической расправой российскому дипломату в стенах штаб-квартиры ООН. По ее словам, инцидент произошел 9 мая после организованного украинской стороной мероприятия на тему пропаганды и недостоверных новостей, которое было заявлено Украиной как часть сессии Комитета ООН по информации.
ТАСС: последние новости
Израиль атаковал в Сирии десятки иранских военных объектов Nikkei: по итогам саммита США и КНДР может быть объявлено об окончании Корейской войны Трамп и Мэй обсудили, как наилучшим образом противодействовать поведению Ирана
Комментарии20  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия подсчитала затраты на Самойлову152
«Россия понимает только силу»290
Украине разрешили отбирать имущество РФ по всему миру64
Немцы хотят сорвать строительство «Северного потока-2»41
Умер Юрий Киндрат15
Видео
В Калифорнии начал светиться океан
Наука и техника Наука
Сирийская ракета распугала свадьбу в Израиле
В мире Оружие
04:52
Модные попрошайки избили журналиста в Петербурге
Происшествия
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение