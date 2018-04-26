Путин предупредил об очень тяжелых последствиях 

Существующего военного потенциала России хватит еще на 20-30 лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда Российского союза ректоров, передает РИА «Новости».
При этом Путин вновь заявил о необходимости осуществить технологический прорыв в области вооружений, чтобы не отстать от своих соперников.
«Я говорил в своем послании, не к ночи будь помянуто, но говорил о необходимости прорыва, если мы не сделаем этот прорыв, в этом вся суть, мы тогда безнадежно отстанем. Реально отстанем, знаете. А это очень тяжелые последствия будут», — сказал президент.
Путин призвал ректоров российских вузов готовить людей так, чтобы они могли «мыслить за горизонт».