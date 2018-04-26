Путин назвал одну из задач будущего правительства

Путин: новый кабмин займется реализацией программы возведения студенческих кампусов

РФ нужно реализовать программу строительства современных студенческих общежитий, это станет задачей нового кабмина. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на XI съезде Российского союза ректоров.

"Чтобы у талантливых и мотивированных молодых людей — независимо от их места жительства, дохода родителей — были возможности для получения высшего образования, предлагаю реализовать в стране дополнительную программу строительства студенческих общежитий, мы должны будем это обязательно сделать", — сказал Путин, подчеркнув, что речь идет о возведении "современных комфортных кампусов".

"И новому правительству совместно с регионами, вузами необходимо будет глубоко и детально проработать все аспекты такой программы", — добавил президент, отметив, что новое правительство должно будет найти на реализацию этой программы средства.