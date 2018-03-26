В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы

«Мы постоянно подчеркиваем в разговоре с Москвой, что дверь для диалог открыта, но если российское правительство хочет улучшать отношения, то сначала ему нужно признать свою ответственность за этот факт и прекратить свое безрассудное и агрессивное поведение», — добавил он.

Он отметил, что США также хотят «проводить различия между россиянами и действиями их правительства».