Ещё
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Вашингтоне заявили, что оставляют открытой дверь для диалога с Москвой 

RT на русском 59 минут назад
Высокопоставленный представитель администрации США, комментируя высылку российских дипломатов из США, заявил, что Вашингтон намерен оставить открытой дверь для диалога с Москвой.
>> 17 стран высылают российских дипломатов
«Соединенные Штаты и наши союзники и партнёры ясно дают понять России, что у её действий имеются последствия. Соединенные Штаты готовы сотрудничать с целью улучшения отношений с Россией, но это может произойти только после изменения поведения российского правительства», — приводит ТАСС слова представителя.
Он отметил, что США также хотят «проводить различия между россиянами и действиями их правительства».
«Мы постоянно подчеркиваем в разговоре с Москвой, что дверь для диалог открыта, но если российское правительство хочет улучшать отношения, то сначала ему нужно признать свою ответственность за этот факт и прекратить свое безрассудное и агрессивное поведение», — добавил он.
Ранее Белый дом заявил, что территорию США должны будут покинуть 60 российских дипломатических работников в знак солидарности с Великобританией после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Также решение о высылке дипломатов приняли страны ЕС и Украина.
RT на русском: последние новости
МИД отреагировал на решение стран Запада выслать российских дипломатов Французский политолог: слабая российская экономика — это «западный миф» В Совфеде назвали высылку российских дипломатов грязной и подлой игрой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД РФ отреагировали на решение Запада266
17 стран высылают российских дипломатов640
Мировые державы объявили доллару бойкот31
У Украины заканчивается газ68
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно272
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
03:10
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение