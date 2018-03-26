В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы

Высокопоставленный представитель администрации США, комментируя высылку российских дипломатов из США, заявил, что Вашингтон намерен оставить открытой дверь для диалога с Москвой.
«Соединенные Штаты и наши союзники и партнёры ясно дают понять России, что у её действий имеются последствия. Соединенные Штаты готовы сотрудничать с целью улучшения отношений с Россией, но это может произойти только после изменения поведения российского правительства», — приводит ТАСС слова представителя.
Он отметил, что США также хотят «проводить различия между россиянами и действиями их правительства».
«Мы постоянно подчеркиваем в разговоре с Москвой, что дверь для диалог открыта, но если российское правительство хочет улучшать отношения, то сначала ему нужно признать свою ответственность за этот факт и прекратить свое безрассудное и агрессивное поведение», — добавил он.
Ранее Белый дом заявил, что территорию США должны будут покинуть 60 российских дипломатических работников в знак солидарности с Великобританией после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Также решение о высылке дипломатов приняли страны ЕС и Украина.