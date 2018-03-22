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Жириновского обвинили в домогательствах
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Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах 

Рамблер 13 часов назад
Журналист Ренат Давлетгильдеев рассказал о домогательствах со стороны депутата Госдумы Владимира Жириновского
1/7  Журналист «Настоящего времени» Ренат Давлетгильдеев заявил о домогательствах со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
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2/7  «Я никогда не скрывал историю про то, как после финала конкурса «Мисс Россия», который проводил Рустам Тарико в Гостином дворе, меня за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном», - написал Давлетгильеев в Facebook.
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3/7  Журналист отметил, что тогда (в 2006 году) не заявлял открыто о своей гомосексуальности и считал, что сам виноват в чьих бы то ни было домогательствах.
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4/7  «Да, я был совсем юн, коленки ходили ходуном от одной мысли о том, что перед тобой депутат, министр и так далее, казалось, что я обязан смотреть им в рот. Да и вообще почему-то в период до камин-аута казалось, что это я сам виноват, что чья-то рука лезет в мои штаны, да и вообще нужно непременно ото всех скрыть хотя бы намек на собственную гомосексуальность. Даже если этот намек был чужим харрасментом», - вспоминает журналист.
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5/7  Давлетгильдеев призвал мужчин делиться своими историями о домогательствах со стороны чиновников и депутатов.
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6/7  Ранее журналисты обвинили в домогательствах председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.
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7/7  В связи с этим несколько СМИ приостановили сотрудничество с Госдумой. Об этом объявили холдинг РБК, телеканал «Дождь», издание «Коммерсантъ», радиостанции «Эхо Москвы» и «Говорит Москва».
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Он отметил, что раньше не заявлял открыто о своей гомосексуальности и считал, что сам виноват в чьих бы то ни было домогательствах.
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