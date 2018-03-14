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Меркель 4.0
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Меркель 4.0 

Рамблер 59 минут назад
Бундестаг в четвертый раз подряд избрал Ангелу Меркель канцлером Германии.
1/10  Продление полномочий Меркель на четвертый срок поддержали 364 парламентария из 709
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2/10  Позднее должна состояться церемония, на которой президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально объявит о назначении Меркель канцлером ФРГ. После она будет приведена к присяге
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3/10  Меркель впервые стала канцлером в ноябре 2005-го
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4/10  На данный момент она занимает этот пост на протяжении 12 лет и 112 дней — на 22 дня дольше, чем у власти находился фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер
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5/10  Выборы канцлера состоялись после формирования в феврале коалиционного правительства по итогам выборов 2017 года в бундестаг
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6/10  Тогда блок ХДС и ХСС (Христианско-социальный союз) под руководством Меркель достиг компромисса на переговорах с Социал-демократической партией Германии (СДПГ)
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Ангела Меркель выбрана канцлером Германии в четвертый раз подряд. Большинство депутатов бундестага поддерживало ее, поэтому голосование было техническим.
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