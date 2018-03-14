Ещё
Меркель 4.0
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
Выборы 2018
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Меркель 4.0
Рамблер
59 минут назад
Бундестаг в четвертый раз подряд избрал Ангелу Меркель канцлером Германии.
1/10
Продление полномочий Меркель на четвертый срок поддержали 364 парламентария из 709
Фото:
Reuters
2/10
Позднее должна состояться церемония, на которой президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально объявит о назначении Меркель канцлером ФРГ. После она будет приведена к присяге
Фото:
Reuters
3/10
Меркель впервые стала канцлером в ноябре 2005-го
Фото:
Reuters
4/10
На данный момент она занимает этот пост на протяжении 12 лет и 112 дней — на 22 дня дольше, чем у власти находился фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер
Фото:
Reuters
5/10
Выборы канцлера состоялись после формирования в феврале коалиционного правительства по итогам выборов 2017 года в бундестаг
Фото:
Reuters
6/10
Тогда блок ХДС и ХСС (Христианско-социальный союз) под руководством Меркель достиг компромисса на переговорах с Социал-демократической партией Германии (СДПГ)
Фото:
Reuters
7/10
Фото:
Reuters
8/10
Фото:
Reuters
9/10
Фото:
Reuters
10/10
Фото:
Reuters
Комментарии
87
Ангела Меркель
выбрана канцлером Германии в четвертый раз подряд. Большинство депутатов
бундестага
поддерживало ее, поэтому голосование было техническим.
Эта новость опубликована в нашем
Телеграм-канале
.
Подпишитесь
, чтобы быть в курсе важного.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ЗВО подняты по тревоге
297
Обзор зарубежных СМИ: Украина сорвала «наступление» РФ
76
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России
47
«Экстремально опасную» магнитную бурю почувствуют все
77
Обледеневшая Москва погрузилась в хаос
22
Видео
01:30
Истек срок ультиматума к России
В мире
Европа
01:36
Меркель в четвертый раз избрали канцлером Германии
В мире
Слоненка спасли ковшом экскаватора
В мире
Другое
04:38
Вдова и дети делят наследство Табакова
Шоу-бизнес
05:23
Путин стал самым популярным иностранным лидером в Сербии
Политика
00:28
Взгрустнулось московскому манулу
Общество
02:54
Памятник Табакову появится в Москве
Новости Москвы
00:48
Фадеев изменил внешность
Шоу-бизнес
00:39
Аронова сыграла свадьбу
Шоу-бизнес
03:46
Пропавшая дочь Распутиной нашлась
Шоу-бизнес
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Новости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение