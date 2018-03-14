Меркель 4.0 

1/10 Продление полномочий Меркель на четвертый срок поддержали 364 парламентария из 709 Reuters Фото:

2/10 Позднее должна состояться церемония, на которой президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально объявит о назначении Меркель канцлером ФРГ. После она будет приведена к присяге Reuters Фото:

3/10 Меркель впервые стала канцлером в ноябре 2005-го Reuters Фото:

4/10 На данный момент она занимает этот пост на протяжении 12 лет и 112 дней — на 22 дня дольше, чем у власти находился фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер Reuters Фото:

5/10 Выборы канцлера состоялись после формирования в феврале коалиционного правительства по итогам выборов 2017 года в бундестаг Reuters Фото: