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В России хотят вернуть летнее время
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В Госдуме предложили вернуть летнее время 

RT на русском 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Депутат от «Единой России» Андрей Барышев внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий вернуть в России летнее время. Это следует из электронной базы данных нижней палаты парламента. Проектом предлагается установить «московское время» равным национальной шкале времени России, соответствующей всемирному координированному времени UTC+4 часа.
>> ЕС задумался об отмене перехода на летнее время
По мнению автора инициативы, рациональное использование светлого время суток не только сэкономит ресурсы, но и укрепит здоровье россиян.
Кроме того, депутат отметил, что в Госдуму поступают многочисленные обращения граждан с требованиями вернуть летнее время.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе намерены 8 февраля вынести на голосование резолюцию об отмене перехода на зимнее и летнее время.
RT на русском: последние новости
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