В НАТО смертельно обиделись на Россию из-за учений «Запад»

Североатлантический альянс заморозил сотрудничество с Москвой в рамках Совета Россия — НАТО из-за российско-белорусских учений «Запад-2017». Главными инициаторами этого решения выступили прибалтийские страны и Великобритания.

В постпредстве России при НАТО сообщили, что дата следующей встречи Совета неизвестна, а в самом альянсе заявили, что «открыты для периодического, целенаправленного и содержательного диалога с Россией в СРН».

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2017» прошли с 14 по 20 сентября, в них приняли участие около 13 тысяч военнослужащих. Некоторые участники НАТО всеми силами пытались дискредитировать учения еще до их начала, обвиняя Москву в подготовке к вторжению в соседние страны.