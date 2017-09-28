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В НАТО смертельно обиделись на Россию из-за учений «Запад»
Североатлантический альянс заморозил сотрудничество с Москвой в рамках Совета Россия — НАТО из-за российско-белорусских учений «Запад-2017». Главными инициаторами этого решения выступили прибалтийские страны и Великобритания.
В постпредстве России при НАТО сообщили, что дата следующей встречи Совета неизвестна, а в самом альянсе заявили, что «открыты для периодического, целенаправленного и содержательного диалога с Россией в СРН».
Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2017» прошли с 14 по 20 сентября, в них приняли участие около 13 тысяч военнослужащих. Некоторые участники НАТО всеми силами пытались дискредитировать учения еще до их начала, обвиняя Москву в подготовке к вторжению в соседние страны.
«В напряженных условиях международных отношений стремление сорвать сотрудничество с Россией — крайне безответственно, непрофессионально и глупо», —прокомментировал газете «Известия» текущую ситуацию заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
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