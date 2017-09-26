

Катастрофические сценарии, которые распространялись в странах Запада в связи с российско-белорусскими учениями "Запад-2017", не оправдались, учения прошли максимально открыто, заявил пресс-секретарь посольства РФ в США Николай Лахонин



"Накануне и по ходу проведения учений западные СМИ развернули масштабную информационную кампанию с целью представить это мероприятие как подготовку России к "агрессии" в отношении соседних стран. Обвиняли нас в планах создать в Белоруссии плацдарм для последующего "вторжения" в Европу. Безуспешно пытались уличить Россию в том, что параметры ее фактического участия в "Запад-2017" существенно превышали изначально задекларированные", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Лахонина.



"При этом ни для кого не было секретом, что такое искусственное нагнетание атмосферы холодной войны и тезис о "русской угрозе" использовались нашими западными партнерами для оправдания собственных масштабных учений в регионе Балтийского моря и продолжения наращивания здесь сил НАТО ", — добавил он.

"В итоге ни один катастрофический сценарий, который приписывали "Западу-2017", не оправдался. Оказались правы те немногие представители западных экспертных кругов, которые их изначально не разделяли. Организаторы проявили максимальную открытость. На маневрах присутствовали десятки иностранных военных наблюдателей и журналистов", — отметил Лахонин.



"Надеемся, у пострадавших от "синдрома Запада" в 2017 году будет время его преодолеть до 2019 году", — заключил он.



Учения проходили на территории России и Белоруссии с 14 по 20 сентября. Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, составляла 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии были задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около семи тысяч, от РФ — около трех тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.

