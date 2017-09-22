Попытки американских «друзей» осложнить завершение операции в Сирии не останутся без реакции - Лавров

По словам Лаврова, позиция России заключается в том, что никакие попытки «американских друзей» сорвать операцию не останутся без должной реакции со стороны РФ.

По словам Лаврова, позиция России заключается в том, что никакие попытки «американских друзей» сорвать операцию не останутся без должной реакции со стороны РФ, и американская сторона должна это принять.

«Мы регулярно говорим с американцами, с госдепартаментом Пентагоном , и мы объяснили, как публично заявило Минобороны РФ , что происходит. Мы ясно дали понять, что если с территорий, которые близки к американским "друзьям", или как их можно еще назвать, будут предприниматься попытки усложнить завершение контртеррористической операции, это не останется без реакции», — отметил глава МИД РФ во время выступления.