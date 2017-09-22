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Попытки американских «друзей» осложнить завершение операции в Сирии не останутся без реакции - Лавров
По словам Лаврова, позиция России заключается в том, что никакие попытки «американских друзей» сорвать операцию не останутся без должной реакции со стороны РФ.
Россия ясно донесла до США свою позицию по вопросу завершения контртеррористической операции в Сирии, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, передает РИА Новости.
По словам Лаврова, позиция России заключается в том, что никакие попытки «американских друзей» сорвать операцию не останутся без должной реакции со стороны РФ, и американская сторона должна это принять.
«Мы регулярно говорим с американцами, с госдепартаментом и Пентагоном, и мы объяснили, как публично заявило Минобороны РФ, что происходит. Мы ясно дали понять, что если с территорий, которые близки к американским "друзьям", или как их можно еще назвать, будут предприниматься попытки усложнить завершение контртеррористической операции, это не останется без реакции», — отметил глава МИД РФ во время выступления.
Террористы запрещенной в Российской Федерации группировки «Джебхат ан-Нусра» предприняли наступление под сирийской Хамой утром 19 сентября. Боевики осадили взвод российской военной полиции, но он отбивался, пока на помощь не пришел специальный отряд деблокирования. В Министерстве обороны заявили, что наступление было инициировано спецслужбами США.
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