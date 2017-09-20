"Ан-Нусра"* начала полномасштабное наступление на сирийскую армию



Боевики "Джебхат ан-Нусры" * развернули широкомасштабное наступление на позиции правительственных сирийских войск севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации "Идлиб", сообщили в российском Генштабе.

"Несмотря на договоренности, подписанные 15 сентября в Астане, боевики "Джебхат ан-Нусры" и примкнувшие к ним отряды, не желающие выполнять условия режима прекращения боевых действий, с восьми часов утра 19 сентября развернули широкомасштабное наступление на позиции правительственных войск севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации "Идлиб", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наступлению предшествовала мощная огневая подготовка. Оно осуществлялось при поддержке танков и боевых машин пехоты.

"За день боевикам удалось вклиниться в оборону правительственных войск на глубину до 12 километров, на фронте — до 20 километров", — добавили в ведомстве.

Начальник главного оперативного управления Генерального штаба генерал-полковник Сергей Рудской также рассказал, что сирийской армии при поддержке российских ВКС удалось перейти в контрнаступление и практически полностью восстановить свои позиции.

По итогам шестой встречи в Астане по Сирии Россия, Турция и Иран объявили о создании четырех зон деэскалации — к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, на границе Сирии с Иорданией — в провинции Дераа, а также в провинции Идлиб. Мониторинг в зоне деэскалации в провинции Идлиб будут осуществлять силы Ирана, России и Турции, а в остальных зонах этим будет заниматься российская военная полиция.



* Террористическая организация, запрещенная в России.