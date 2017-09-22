Лавров прокомментировал обвинения американских политиков в адрес России

Он отметил, что скоро будет год, как работают различные комиссии, прокуроры, проводятся слушания о возможном российском вмешательстве в выборы в США, но "никто никогда не предъявил ни единого факта".



"Знаете, у нас в Советском Союзе был такой генеральный прокурор Андрей Вышинский. Он говорил, когда проводил судебные процессы, а это занимало у него день-два, не больше, что "признание — царица доказательств. Современные американские деятели, которые раздувают эту кампанию, пошли дальше Андрея Вышинского: для них не признание — царица доказательств, а обвинение — царица доказательств", — сказал министр.



"То есть даже не требуется выбивать признания из подзащитного, я по-другому это назвать не могу. Это все ненормально", — сказал министр.





Соцсеть Facebook ранее заявила, что в ходе президентской предвыборной кампании в США российские боты покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что Москва не имеет к этому никакого отношения.