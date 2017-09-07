Facebook: аккаунты из России покупали политическую рекламу в США

Отчет охватывает период 2015-2016 годов. Стамос не сообщает, какие именно организации или лица стоят за покупкой рекламы, но издание Washington Post связывает их с российской «фабрикой троллей», занимающейся прокремлевской пропагандой. Эти данные соцсеть предоставила комитету Конгрессу США , ведущему расследование о вмешательстве в выборы президента в 2016 году.

В отчете говорится, что рекламные записи не призывали голосовать за конкретного кандидата, но «сеяли разногласия» социальной и политической тематики. В распространении информации участвовали 470 «недостоверных аккаунтов и страниц». Стамос указывает, что все они были связаны и «управлялись из России». Впоследствии эти аккаунты были помечены как недостоверные и удалены.