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Facebook: аккаунты из России покупали политическую рекламу в США
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Facebook: аккаунты из России покупали политическую рекламу в США 

РИА «ФедералПресс» 7 сентября 2017
Фото: РИА "ФедералПресс"
Отчет охватывает период 2015-2016 годов. Стамос не сообщает, какие именно организации или лица стоят за покупкой рекламы, но издание Washington Post связывает их с российской «фабрикой троллей», занимающейся прокремлевской пропагандой. Эти данные соцсеть предоставила комитету Конгрессу США, ведущему расследование о вмешательстве в выборы президента в 2016 году.
В отчете говорится, что рекламные записи не призывали голосовать за конкретного кандидата, но «сеяли разногласия» социальной и политической тематики. В распространении информации участвовали 470 «недостоверных аккаунтов и страниц». Стамос указывает, что все они были связаны и «управлялись из России». Впоследствии эти аккаунты были помечены как недостоверные и удалены.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал подробности о попытке ФБР завербовать его и сотрудников его компании.
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