Захарова прокомментировала видео с Морганом Фрименом о России

«Моргана Фримена подставили так же, как в своё время подставили Коллина Пауэлла. Думаю, это очередная история о том, как сиюминутная цель оправдывает любые средства. А вот кто стоит за этой историей, мы узнаем намного быстрее, чем узнали об истинном содержимом пресловутой пробирки», — написала Захарова в Facebook.





Она напомнила, что при администрации экс-президента США Барака Обамы по тайному решению суда велась прослушка главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта





«Понимаете, причем тут Россия? Правильно — легитимизации предвыборного беззакония. Без внешнего фактора всё банально превратилось был в новый Уотергейт, а с наличием «зарубежного вмешательства» история развивается в русле национальной безопасности. Финал будет ярким. Предвкушаю», — заключила Захарова.





Ранее в Кремле объяснили эмоциональной экзальтацией слова Моргана Фримена о России.

Фримен снялся в политическом видео, в котором призвал президента США Дональда Трампа рассказать о «вмешательстве» России в выборы в 2016 году.