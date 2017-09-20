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Захарова прокомментировала видео с Морганом Фрименом о России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видео с участием американского актёра Моргана Фримена, в котором он призвал президента США Дональда Трампа рассказать о «вмешательстве России в президентские выборы».
«Моргана Фримена подставили так же, как в своё время подставили Коллина Пауэлла. Думаю, это очередная история о том, как сиюминутная цель оправдывает любые средства. А вот кто стоит за этой историей, мы узнаем намного быстрее, чем узнали об истинном содержимом пресловутой пробирки», — написала Захарова в Facebook.
Она напомнила, что при администрации экс-президента США Барака Обамы по тайному решению суда велась прослушка главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.
«Понимаете, причем тут Россия? Правильно — легитимизации предвыборного беззакония. Без внешнего фактора всё банально превратилось был в новый Уотергейт, а с наличием «зарубежного вмешательства» история развивается в русле национальной безопасности. Финал будет ярким. Предвкушаю», — заключила Захарова.
Ранее в Кремле объяснили эмоциональной экзальтацией слова Моргана Фримена о России.
Фримен снялся в политическом видео, в котором призвал президента США Дональда Трампа рассказать о «вмешательстве» России в выборы в 2016 году.
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