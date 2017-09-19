Забыл выйти из образа: Морган Фриман обвинил «тоталитарную» Россию в объявлении войны США

В опубликованном ролике ктер рассказывает о том, что президент России Владимир Путин якобы стал главой страны, чтобы отомстить «своему главному врагу — Соединенным Штатам».

Известный американский актер Морган Фриман снялся в антироссийском ролике, в котором призвал немедленно расследовать «участие» России в президентских выборах в США. Видеозапись уже высмеяли в Сети за повторение практически всех штампов американской пропаганды. Она опубликована на YouTube-канале комитета, занятого расследований мифического влияния РФ на американские выборы.

«Мы были атакованы. Мы находимся в состоянии войны. Представьте себе этот сценарий для кино: бывший разведчик КГБ находится в ярости от того, что его Родина разрушена, и вынашивает планы отмщения», — заявил Фриман.

Дальше актер рассказывает о том, что президент России Владимир Путин якобы стал главой страны, чтобы отомстить «своему главному врагу — Соединенным Штатам». Как бывший сотрудник КГБ, он, разумеется, использует кибероружие для атаки на демократии всего мира, а также использует социальные сети для «распространения пропаганды и фальшивой информации». Как кибероружие и социальные сети связаны с КГБ, актер почему-то не уточнил.