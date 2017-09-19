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Делегация РФ ушла с заседания ООН перед выступлением Грибаускайте
В Организации объединённых наций (ООН) российская делегация покинула зал Генеральной Ассамблеи перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте. Она называла российско-белорусские военные учения «Запад-2017» угрозой человечеству. Об этом сообщает ТАСС.
Свои места покинули первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Во время своего выступления глава государства заявила, что Москва готовит нападение на страны Запада. Грибаускайте отметила, что на границе с Литвой и Польшей находятся 100 тысяч российских военнослужащих, «отрабатывающих нападение на Запад».
Свои места покинули первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Во время своего выступления глава государства заявила, что Москва готовит нападение на страны Запада. Грибаускайте отметила, что на границе с Литвой и Польшей находятся 100 тысяч российских военнослужащих, «отрабатывающих нападение на Запад».
Учения «Запад-2017» проводятся на территории Белоруссии с 14 по 20 сентября. В манёврах принимают участие порядка 12 тысяч военнослужащих. На Западе неоднократно заявляли, что под видом учений Кремль готовит наступательную операцию на страны Балтии и Украину. В Киеве на случай атаки привели армию в боевую готовность. В Москве и Минске все обвинения отвергают и заявляют, что учения носят исключительно оборонительный характер.
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