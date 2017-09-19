Минобороны РФ обратилось к коалиции США



«Чем ближе конец ИГ в Сирии, тем более очевидно, кто действительно ведёт борьбу с ИГ, а кто на протяжении трёх лет её имитирует. Поэтому если международная коалиция во главе с США не желает бороться с терроризмом в Сирии, то хотя бы пусть не мешает тем, кто делает это непрерывно и эффективно», — заявил Конашенков.

17 сентября Пентагон обвинил российские Воздушно-космические силы в нанесении ударов по сирийской оппозиции рядом с Дейр эз-Зора. Россия ведёт в Сирии антитеррористическую операцию с 26 августа 2015 года. Самолёты российских Воздушно-космических сил (ВКС РФ) действуют в арабской республике с разрешения властей Сирии. Прикрытием авиационной группы занимаются 10-15 кораблей постоянного оперативного соединения Военно-Морского Флота (ВМФ) России на Средиземном море. За время операции ВКС РФ уничтожили порядка 35 тысяч боевиков, 725 тренировочных лагеря террористов, а также более 400 мастерских и заводов, где боевики производили снаряды.



Международная антитеррористическая коалиция действует с июня 2014 года, однако без разрешения властей Сирии.