Командование ВКС РФ в Сирии заблаговременно обозначило американским партнерам границы проведения военной операции в Дейр-эз-Зоре, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков



"Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России больше недели "Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России больше недели ведут успешные бои по уничтожению последнего плацдарма ИГИЛ* в районе Дейр-эз-Зора. Во избежание ненужной эскалации, командование российской группировки войск в Сирии по существующему каналу связи заблаговременно довело американским партнерам границы проведения военной операции в Дейр-эз-Зоре", — сказал Конашенков.

По его словам, в рамках данной операции уничтожается живая сила, бронетехника и объекты террористов как на западном, так и на восточном берегу Евфрата. Он подчеркнул, что российские ВКС "наносят точечные удары только по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам" целям в подконтрольных террористической группировке "Исламское государство"* районах.

"В первую очередь уничтожаются огневые точки террористов, из которых ведется массированный огонь по сирийским войскам. За последние несколько суток на восточном берегу Евфрата российскими средствами контроля и разведкой не было выявлено ни одного боестолкновения террористов ИГИЛ* с вооружёнными представителями какой-либо "третьей силы", — добавил Конашенков.

Поэтому, подчеркнул он, каким образом в боевые порядки ИГ* в восточной части Дейр-эз-Зора могли без боя "проникнуть оппозиционеры" или "военные советники стран международной коалиции", могут ответить "только сами представители международной коалиции".

В Дейр-эз-Зоре 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду террористической группировки "Исламское государство"*. До прорыва помощь пострадавшему населению доставляли по воздуху правительство Сирии и Минобороны России. Сейчас к этому подключился Международный комитет Красного креста и Красного полумесяца.

*Террористическая организация, запрещенная в России