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Кремль опроверг отказ от гуманитарной помощи Донбассу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не откажется от гуманитарной помощи Донбассу ни сейчас, ни в будущем. «Речи о том, чтобы Россия отказалась от гуманитарной помощи жителям Донбасса, идти не может и не будет идти», — передает РИА «Новости» слова Пескова.
Также пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос, продолжит ли Россия направлять гуманитарные конвои в Донбасс.
«По гуманитарным соображениям Россия продолжит заботиться об этих людях, которые были отторгнуты в результате гражданской войны из своей собственной страны», — рассказал Песков.
Песков отказался раскрыть объем финансирования, который расходует Россия на оказание помощи самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам.
«Нет, я не мог бы это сказать, я не располагаю такими цифрами», — сказал Песков.
Также Песков рассказал, что идет некоторое перераспределение гуманитарной помощи России Донбассу, но это не сокращение, а упорядочение.
«Там идет определенное перераспределение, но, вместе с тем, это не значит, что будет сокращение каких-то направлений в пользу каких-то там», — заявил Песков.
Ранее ряд СМИ сообщили о том, что правительство России намерено отказаться от гуманитарной поддержки Донбасса в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде.
Напомним, в конце августа колонна МЧС России, 68-я по счету, доставила гуманитарную помощь в Донецк и Луганск. Машины привезли порядка 750 тонн гумпомощи, в том числе и учебники к началу учебного года.
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