Кремль опроверг отказ от гуманитарной помощи Донбассу

Также пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос, продолжит ли Россия направлять гуманитарные конвои в Донбасс.



«По гуманитарным соображениям Россия продолжит заботиться об этих людях, которые были отторгнуты в результате гражданской войны из своей собственной страны», — рассказал Песков.



Песков отказался раскрыть объем финансирования, который расходует Россия на оказание помощи самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам.



«Нет, я не мог бы это сказать, я не располагаю такими цифрами», — сказал Песков.



Также Песков рассказал, что идет некоторое перераспределение гуманитарной помощи России Донбассу, но это не сокращение, а упорядочение.



«Там идет определенное перераспределение, но, вместе с тем, это не значит, что будет сокращение каких-то направлений в пользу каких-то там», — заявил Песков.





Ранее ряд СМИ сообщили о том, что правительство России намерено отказаться от гуманитарной поддержки Донбасса в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде.