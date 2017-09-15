СМИ: Минфин получил поручение отказаться от «гуманитарной поддержки» Донбасса

Правительство поручило Министерству финансов России отказаться от «гуманитарной поддержки отдельных территорий» в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде, пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, соответствующее поручение было дано по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 1 сентября.

Отмечается, что в открытых документах по российскому бюджету не было найдено формулировки «гуманитарная поддержка отдельных территорий», однако, как рассказали изданию близкие к Кремлю источники, за этой формулировкой стоит помощь самопровозглашённым Луганской и Донецкой народным республикам.

«Когда раньше обсуждался вопрос у Суркова (помощник президента Владислав Сурков . — RT), как легализовать помощь Донбассу без уточнения названия конкретных республик, все думали, как сделать процесс более-менее прозрачным, но без упоминания ЛДНР. Сошлись именно на этой формулировке, которую предложил Сурков», — рассказали изданию.

Ранее МЧС России направило в Донбасс около 750 тонн гуманитарного груза.