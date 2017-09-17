«Я не исключаю провокацию, когда чей-то аппарат будет намеренно выдаваться за российский, учитывая ту дезинформацию, которую уже третий год Киев распускает по всему миру о несуществующей российской армии на территории Украины», — сказал он. На Украине заявили о падении в Донецкой области беспилотника российского производства «Орлан-10». Об этом сообщается на странице штаба АТО в Facebook

Падение аппарата, производящегося в России, расценили как еще одно доказательство того, что Россия участвует в войне против Украины. «Этот БПЛА Россия часто применяет в Донбассе для разведки и корректировки огня артиллерии», —считают в штабе. На странице выложено фото аппарата, на корпусе которого видны надписи на русском языке.