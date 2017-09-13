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Стали известны причины смерти депутата «Единой России» Ирины Евтушенко
Как сообщили в пресс-службе «Единой России» в Томске, депутат скончалась от продолжительной болезни.
Как стало известно сайту телеканала «Звезда» от сотрудников пресс-службы, у женщины был диагностирован рак.
«Скончалась Ирина Дмитриевна в Москве. Сейчас решается вопрос о транспортировке тела из Москвы в Томск, на захоронение. Скончалась она от рака…», — заявили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на 61-м году жизни кончалась депутат Госдумы Российской Федерации, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии СибГМУ Ирина Евтушенко.
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