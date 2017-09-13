Скончалась депутат Госдумы Ирина Евтушенко

Скончалась депутат Государственной думы , заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета Ирина Евтушенко . Сообщение об этом опубликовано на сайте университета.

Отмечается, что депутат принимала активное участие в общественной жизни, занималась в научно-студенческом кружке на кафедре акушерства и гинекологии, выступала с докладами на научных студенческих конференциях.