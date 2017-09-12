В АП подтвердили выдвижение Путина

Выдвижение Владимира Путина в президенты планируется провести в два этапа. Первый этап намечен на ноябрь, когда Путин лично даст согласие на выдвижение . Формат события будет напоминать «Прямую линию»: общение с гражданами, которые попросят его о выдвижении.

Второй этап связан с юридическим выдвижением Путина как самовыдвиженца со сбором подписей. Этот этап планируется провести в самые поздние сроки, чтобы кампания оказалась максимально сжатой.

В начале сентября действующий президент, отвечая на вопрос, почему он до сих пор не заговорил о выдвижении на новый срок, объяснил, что после таких объявлений все "перестают работать".

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года — в четвертую годовщину присоединения Крыма.