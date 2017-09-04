Раскрыты планы Путина на президентские выборы



Владимир Путин может выставить свою кандидатуру на выборы президента России от партии «Единая Россия» . Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и к руководству политической организации.

«Если будет принято решение о выдвижении Путина от партии, это произойдет на съезде. Если нет — то ЕР все равно поддержит его выдвижение на съезде», — заявил собеседник интернет-издания.



По данным журналистов, Путин выставит свою кандидатуру после 10 декабря на съезде «Единой России». Дата выбрана, чтобы сохранить главе государства возможность выдвинуть свою кандидатуру от партии.



Владимир Путин неоднократно заявлял, что пока не принял окончательного решения об участии в выборах президента России. Впервые пост главы государства Путин занял в 2000 году.