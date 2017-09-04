Эксперт: Кадыров в ситуации с Мьянмой мог стать жертвой манипуляции

«Если Россия будет поддерживать шайтанов, я против позиции России».



Действия властей Мьянмы глава Чеченской Республики назвал «кровавыми». «Армия не имеющих человеческого облика полчищ уничтожает народ рохинджа. Карательные операции и санкционированные властями массовые погромы отличаются особой жестокостью», — рассказал Кадыров о преследовании мусульман в республике.

«С подобного рода обращениями, все-таки, должен выступать министр иностранных дел или глава государства», — заметил, комментируя эту инициативу, директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС), исламовед Роман Силантьев.



«Кадыров старается защищать права мусульман, но я боюсь, что в этой ситуации он стал жертвой манипуляции, — полагает собеседник. — Больно настораживает волна, идущая от ряда людей, в этом этом вижу некую настораживающую тенденцию.

«Конечно, были заявления Кадырова, и митинг (который обещает глава Чечни провести в Грозном) организован по его линии. Но то, что происходило в Москве, это похоже на « Хизб ут-Тахрир », — утверждает Силантьев. — Это любимая забава таких людей — устраивать подобного рода акции».

«Не раз обращал внимание, что есть множество других ситуаций, когда мусульман убивают в гораздо большем количестве, но никто людей на улицы не выводит, — заметил Силантьев. — В Нигерии людей убивает организация «Боко Харам», идут серьезные конфликты в Центральноафриканской республике, то, что происходит на Ближнем Востоке, уже просто притча во языцех. Мусульман там убивают в разы больше, чем в Мьянме». Но что-то заставило «поднять волну» именно в связи с ситуацией в Мьянме, отмечает собеседник.

Силантьев обратил внимание на реакцию Духовного управления мусульман (ДУМ) Дагестана на прошедший накануне в Махачкале митинг в поддержку преследуемых мусульман Мьянмы.

ДУМ Дагестана заявил о своей непричастности к организации массового митинга в Махачкале и, более того, выступил против подобных акций как таковых.

В заявлении, размещенном на сайте муфтията, говорится: такие акции протеста «идут вразрез с официальной позицией российского государства».

«Муфтият Дагестана сейчас выступил с заявлением о том, что с ситуацией в Мьянме не так все однозначно», — констатирует Силантьев.

Напомним, в пятницу армия Мьянмы (преимущественно буддистской страны) заявила , что в столкновениях с мусульманами-рохинджа за неделю погибли почти 400 человек. Боестолкновения продолжаются до сих пор. По утверждению правительственной газеты Global New Light of Myanmar, группировка «Араканская армия спасения рохинджа» сжигает буддийские монастыри и разрушает статуи Будды.

Заметим, что ДУМ республики считает, что в противостоянии властей Мьянмы и мусульманской народности рохинджа виновны некие (исламистские) радикалы — в муфтияте сравнили ситуацию в Мьянме с Чечней 90-х годов.