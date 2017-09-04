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Эксперт: Кадыров в ситуации с Мьянмой мог стать жертвой манипуляции
«Рамзан Кадыров старается защищать права мусульман, но я боюсь, что в этой ситуации он стал жертвой манипуляции», — заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД исламовед Роман Силантьев, Так эксперт прокомментировал заявление главы Чечни о ситуации в Мьянме, в котором Кадыров пригрозил выступить против России, если власти страны поддержат «шайтанов». Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне опубликовал на своей странице в Instagram заявление с критикой мьянманских властей. В нем Кадыров, в том числе призвал «всех» выразить протест против преследований народа рохинджа в республике и заявил, что
«Если Россия будет поддерживать шайтанов, я против позиции России».
Действия властей Мьянмы глава Чеченской Республики назвал «кровавыми». «Армия не имеющих человеческого облика полчищ уничтожает народ рохинджа. Карательные операции и санкционированные властями массовые погромы отличаются особой жестокостью», — рассказал Кадыров о преследовании мусульман в республике.
Глава Чечни, наряду с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Ирана Джавадом Зарифом уже потребовали от ООН немедленно вмешаться в ситуацию и прекратить насилие над мусульманами.
«С подобного рода обращениями, все-таки, должен выступать министр иностранных дел или глава государства», — заметил, комментируя эту инициативу, директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС), исламовед Роман Силантьев.
«Кадыров старается защищать права мусульман, но я боюсь, что в этой ситуации он стал жертвой манипуляции, — полагает собеседник. — Больно настораживает волна, идущая от ряда людей, в этом этом вижу некую настораживающую тенденцию.
«Конечно, были заявления Кадырова, и митинг (который обещает глава Чечни провести в Грозном) организован по его линии. Но то, что происходило в Москве, это похоже на «Хизб ут-Тахрир», — утверждает Силантьев. — Это любимая забава таких людей — устраивать подобного рода акции».
«Не раз обращал внимание, что есть множество других ситуаций, когда мусульман убивают в гораздо большем количестве, но никто людей на улицы не выводит, — заметил Силантьев. — В Нигерии людей убивает организация «Боко Харам», идут серьезные конфликты в Центральноафриканской республике, то, что происходит на Ближнем Востоке, уже просто притча во языцех. Мусульман там убивают в разы больше, чем в Мьянме». Но что-то заставило «поднять волну» именно в связи с ситуацией в Мьянме, отмечает собеседник.
Силантьев обратил внимание на реакцию Духовного управления мусульман (ДУМ) Дагестана на прошедший накануне в Махачкале митинг в поддержку преследуемых мусульман Мьянмы.
ДУМ Дагестана заявил о своей непричастности к организации массового митинга в Махачкале и, более того, выступил против подобных акций как таковых.
В заявлении, размещенном на сайте муфтията, говорится: такие акции протеста «идут вразрез с официальной позицией российского государства».
«Муфтият Дагестана сейчас выступил с заявлением о том, что с ситуацией в Мьянме не так все однозначно», — констатирует Силантьев.
Напомним, в пятницу армия Мьянмы (преимущественно буддистской страны) заявила, что в столкновениях с мусульманами-рохинджа за неделю погибли почти 400 человек. Боестолкновения продолжаются до сих пор. По утверждению правительственной газеты Global New Light of Myanmar, группировка «Араканская армия спасения рохинджа» сжигает буддийские монастыри и разрушает статуи Будды.
Заметим, что ДУМ республики считает, что в противостоянии властей Мьянмы и мусульманской народности рохинджа виновны некие (исламистские) радикалы — в муфтияте сравнили ситуацию в Мьянме с Чечней 90-х годов.
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