Кадыров пригрозил выступить против России

Кадыров назвал события в Мьянме «геноцидом мусульман». «Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают преступления, я против позиции России. У меня есть свое видение, своя позиция. Я больше чем уверен, что сегодня никто не будет поддерживать убийц и насильников, но есть определенные нюансы государственной политики, поэтому мы должны с пониманием относиться к тому, что происходит», — заявил Кадыров.



Глава Чечни также рассказал, что ему поступают просьбы «отправить войска» в Мьянму. Кадыров пояснил, что не может этого сделать, потому что это прерогатива государства.



Кадыров также осудил российские СМИ, которые «молчат» о ситуации в Мьянме. «Если в Европе где-то взрывают, убивают, сразу наши СМИ доблестные выступают. А когда за три дня убито несколько тысяч человек — все молчат», — заявил он.

