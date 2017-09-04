Далее:
Главное сейчас
Рамблер

Кадыров пригрозил выступить против России

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил выступить против России, если она поддержит операцию против мусульман в Мьянме. Видеозапись обращения Кадырова опубликована на YouTube.
Кадыров назвал события в Мьянме «геноцидом мусульман». «Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают преступления, я против позиции России. У меня есть свое видение, своя позиция. Я больше чем уверен, что сегодня никто не будет поддерживать убийц и насильников, но есть определенные нюансы государственной политики, поэтому мы должны с пониманием относиться к тому, что происходит», — заявил Кадыров.
Глава Чечни также рассказал, что ему поступают просьбы «отправить войска» в Мьянму. Кадыров пояснил, что не может этого сделать, потому что это прерогатива государства.
Кадыров также осудил российские СМИ, которые «молчат» о ситуации в Мьянме. «Если в Европе где-то взрывают, убивают, сразу наши СМИ доблестные выступают. А когда за три дня убито несколько тысяч человек — все молчат», — заявил он.
В Мьянме в штате Ракхайн военные проводят операцию против исламских боевиков из проживающей там народности рохинджа (рохинья), этнических бенгальцев. Власти Мьянмы считают их нелегальными мигрантами из Бангладеш.
Еще 27 источников
Политика Видео Главное
Рамзан Кадыров
Оставить комментарий

Последние новости