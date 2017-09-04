Путин заявил о начале восстановления экономического роста в России



На заседании саммита БРИКС президент Владимир Путин заявил, что Россия сейчас выходит на восстановление темпов экономического роста. «Они (темпы роста) не такие, как в Индии или Китае, но все-таки после спада мы видим и фиксируем рост экономики более чем на 2%», — цитирует Путина ТАСС

Путин также отметил, что в России растут инвестиции в основной капитал и торговый оборот, безработица за первого полугодие 2017-го зафиксирована на рекордно низком уровне, в то время как промышленное и сельскохозяйственное производства растут.



Касательно БРИКС президент отметил, что углубление сотрудничества со странами объединения идет «в условиях преодоления кризисных явлений в российской экономике».





«Наша совместная работа по интеграции усилий наших экономик в обеспечении не только экономического роста, но и благосостояния наших граждан является важным фактором нашего общего развития», — заключил он.





Отметим, что несколько дней назад премьер-министр России Дмитрий Медведев также отметил, что экономика страны адаптировалась к внешнему давлению и жестким санкциям, благодаря чему перешла к росту.

Напомним, ранее на заседании БРИКС, проходящем в расширенном составе, Владимир Путин заявил о необходимости перейти на кредитование в нацвалютах в рамках БРИКС.