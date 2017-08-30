"Известия": рекордный урожай зерна в России приведет к дефляции

В августе текущего года дефляция в России может составить 0,3% из-за рекордного урожая зерновых. Об этом пишет газета " Известия" со ссылкой на ряд экономистов.



" Агроэксперты оценивают урожай 2017 года как чрезвычайно высокий. Будет собрано около 120–130 млн тонн зерна. Это заметно лучше результата 2016 года (121 млн тонн). Такие прогнозы привели к снижению рыночных цен. В целом это скажется на уровне инфляции в ближайшие месяцы" , — сообщает издание.



Также аналитики ожидают снижение инфляции ближе к 3,6–3,8% по итогам текущего года.

