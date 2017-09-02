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В Совфеде оценили перспективы получения Польшей военных репараций от России
Перспективы получения Польшей военных репараций как от России, так и от Германии являются нулевыми, подобные требования — это тупиковый путь, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее политики правящей партии Польши " Право и справедливость" заявили, что страна намерена добиваться военных репараций не только от Германии, но и от России — за Рижский договор 1921 года об окончании Советско-польской войны.
" Перспективы подобных требований и от нас, и от Германии абсолютно нулевые" , — заявил Джабаров.
По его словам, в такой ситуации возникает вопрос, как можно оценить жизнь 600 тысяч советских солдат, отдавших свои жизни за освобождение Польши от фашистской оккупации. " Польша никогда не сможет за это расплатиться" , — сказал сенатор.
Он подчеркнул, что, следуя той же логике, Россия могла бы потребовать от Польши компенсации за события 1612 года, когда польские войска " вторглись в Россию и сидели в Кремле" , а также компенсации от Франции за войну 1812 года.
" Эти заявления — бред, абсолютно тупиковый путь. Мне кажется, у нынешнего правительства Польши нет никаких перспектив, оно слишком националистическое, не способное ни на какие компромиссы. И в Европе это уже понимают и начинают побаиваться Варшаву" , — добавил Джабаров.
Сенатор напомнил также, что после Второй мировой войны Польша " благодаря Сталину практически даром получила земли Восточной Пруссии".
" Так что им грех жаловаться. Пусть тогда сначала расплатятся за эти земли" , — сказал он.
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