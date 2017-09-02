Польша потребует репараций от России

Польский вице-министр юстиции Патрик Який и депутат Ян Мосиньский заявили, что страна должна потребовать выплаты за Вторую мировую войну как от Германии , так и от России, сообщает Радио «Польша».

Эту тему политики от партии «Право и справедливость» обсудили во время пресс-конференции, состоявшейся накануне в сейме страны.

Мосиньский сослался на то, что в 1921 году РСФСР и Польша подписали Рижский договор, который предусматривал выплату Польше 30 миллионов рублей золотом. Однако, сказал он, эта сумма выплачена не была. Депутат считает, что Россия как «наследница СССР» должна принять это к сведению.

«Россияне тоже должны понести ответственность за то, что они сделали Польше», — заявил замминистра юстиции Польши Патрик Який.

Как отмечает издание, в стране идет обсуждение возможного требования репараций от Германии, но официальная позиция на этот счет не сформулирована. Дело в том, что 23 августа 1953 года ПНР отказалась от каких-либо требований в отношении Германии.

Недавно немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung опубливало статью, в которой говорится о безосновательности подобных требований со стороны Варшавы, сославшись на результаты экспертизы научной службы бундестага , проведенной по рекомендации вице-спикера германского парламента Йоханнеса Зингхаммера.

Историки ссылаются на «Договор об окончательном регулировании в отношении Германии», известный также как «Договор 2+4», подписанный в 1990 году между ГДР и ФРГ, а также СССР, Францией, Великобританией и США, в котором Польша отказалась от своих требований.