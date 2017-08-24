"Мы уважаем все праздники": мусульмане о переносе 1 сентября



Духовном управлении мусульман России опровергли информацию о переносе линейки в честь начала учебного года на 4 сентября из-за празднования Курбан-байрама. Об этом сообщает «Московский комсомолец».



Первый зампред управления Дамир Хазрат Гизатуллин заявил газете, что «ни о каком переносе 1 сентября не шло даже речи». Он пояснил, что в этот день совпали три праздника — Курбан байрам, 1 сентября и День города Москвы. «Совместно с правительством Москвы мы заранее решали, что предпринять, чтобы никто никому не мешал. Мы уважаем все праздники. Мусульмане живут на территории России веками, и мы всегда старались соблюдать традиции добрососедства. Школам было рекомендовано только перенести время линеек», — подчеркнул он.

По его словам, служба начнется в 07:00, а закончится около 08.30, и, «скорее всего, к 9 утра на Проспекте Мира никого из верующих уже не будет». «Возможно, руководство конкретной школы просто поторопилось с решением», — заключил он.



Ранее в СМИ появилась информация, что линейку из-за Курбан-байрама отменили в московской школе номер 2107 и еще нескольких школах Мещанского района столицы, где располагается Московская соборная мечеть. Журналистам об отмене линеек рассказали родители учеников. В самой школе заявили, что решение о переносе линейки было принято не в учебном заведении.