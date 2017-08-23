Поклонская перешла черту: от депутата отворачиваются коллеги и священники

Один из собеседников агентства заявил, что Поклонская «своей фанатичностью захватила солидную часть думской летней повестки». «И никто не понимает, как ее остановить», — пожаловался неназванный депутат-единоросс.



По его словам, никто из однопартийцев-тяжеловесов «не хочет публично выступать против Поклонской из-за ее крымского бэкграунда, но при этом в частных разговорах они уже неоднократно высказывали ей пожелание „поумерить пыл“.



Другой парламентарий отметил, что в преддверии президентских выборов депутат активизирует „спящих религиозных радикалов“, из-за чего могут появиться „воинствующие атеисты, новые Pussy Riot“.



Один из московских священников на условиях анонимности рассказал „Ура.ру“, что в руководстве РПЦ действия Поклонской вызывают раздражение из-за «гротескного эффекта». «Ее безапелляционные высказывания превращают все почитания царя в фарс и косвенно бьют по репутации РПЦ. Ее фотографии с иконой Николая II уже обросли карикатурами», — отметил собеседник агентства.







Депутат Госдумы от ЕР из комитета по образованию и науке сказал, что Роднина в ответе Поклонской в твиттере высказала общие настроения в парламенте.

По данным «Ура.ру», с Поклонской уже не раз проводили «разъяснительные беседы и в партии, и в аппарате», но она не меняет свою позицию.





Заочный спор Родниной и Поклонской начался, когда последняя опубликовала в твиттере пост с призывом «покаяться» и ссылкой на фотографии царской семьи. «Пора покаяться, понять, мы предавать уже не можем…» — написала парламентарий. Ссылка, прикрепленная к этому посту, вела на страницу Поклонской в соцсети «ВКонтакте». Там было размещено видео, посвященное семье Николая II. В ролике звучит песня Стаса Михайлова «Покаяние».

Роднина с Поклонской не согласилась. «Вообще-то, это он предал Российскую империю и народ», — так фигуристка прокомментировала ее пост. После этого экс-прокурор Крыма заявила, что ее «уважаемая коллега по Думе выражает мнение тех, кто сто лет назад убил Главу Российского государства». Роднина в ответ попросила Поклонскую «не путать уважение к традициям и истории нашей Родины с исступленным фанатизмом к личности, признанной самой церковью мучеником, а не святым».