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Поклонская ответила на резкий выпад Родниной
Депутат Госдумы, бывший прокурор Республики Крым Наталья Поклонская ответила своей коллеге, трехкратной чемпионке мира по фигурному катанию Ирине Родниной на слова последней о предательстве России Николаем II. Таким образом они продолжили свой заочный спор в социальных сетях.
" Уважаемая коллега по Думе выражает мнение тех, кто сто лет назад зверски убил Главу Российского государства" , — написала Поклонская на своей странице в социальной сети Twitter.
Спор экс-прокурора Крыма и трехкратной олимпийской чемпионки вызвал большой ажиотаж в СМИ. Все началось с публикации Поклонской поста с фотографией последнего российского императора Николая II, где он изображен с супругой императрицей Александрой Федоровной. К записи была прикреплена песня известного исполнителя Стаса Михайлова " Покаяние". " Пора покаяться, понять, мы предавать уже не можем" , — написала Поклонская.
На пост, в числе прочих, отреагировала Ирина Роднина. По ее словам, последний российский монарх сам предал и империю, и народ.
Напомним, с конца прошлого года не утихает скандал вокруг фильма режиссера Алексея Учителя " Матильда". Картина повествует о любовных отношениях цесаревича Николая, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской.
Несмотря на то, что их отношения признаются всеми историками, некоторые верующие посчитали фильм " лживым" и оскорбляющим их религиозные чувства. Они обратились к Поклонской с просьбой запретить показ картины.
После этого она развернула кампанию против " Матильды" , организовав всероссийский сбор подписей за запрет еще не вышедшего на экраны фильма. Кроме того, Поклонская обратилась с заявлениями в Следственный комитет и Федеральную службу безопасности (ФСБ).
Фильм Алексея Учителя " Матильда" выходит в широкий прокат 25 октября.
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