CNN: американцы не заинтересованы в улучшении отношений с Россией

Девять из десяти американцев считают Россию «угрозой», причём более 40% называют её «критической угрозой», пишет CNN со ссылкой на исследование Чикагского совета по глобальным вопросам. Кроме того, 53% респондентов заявили о том, что Вашингтону следует активно работать над ограничением российского влияния, и только 43% высказались за налаживание дружеских отношений с Москвой.

Новое исследование, проведённое Чикагским советом по глобальным вопросам, показало, что американский народ не согласен со своим президентом Дональдом Трампом по вопросу России и не заинтересован в улучшении отношений с ней, пишут в своей статье для сайта CNN экс-постпред США при НАТО и глава вышеупомянутого совета Иво Даалдер , а также старший научный сотрудник этого совета Дина Смелтц.

Согласно исследованию, 53% американцев заявляют о том, что Америке следует активно работать над ограничением влияния России, при этом за налаживание дружеских отношений с Кремлём высказались лишь 43% респондентов. Тем самым, как отмечается в статье, в США произошла резкая смена настроений по сравнению с прошлым годом, когда за ограничение российского влияния выступали лишь 39% американцев, а за сотрудничество — 56%.

Кроме того, девять из десяти американцев считают Россию угрозой, причём 42% респондентов назвали её «критической угрозой». Как указывается в статье, с 1990 года жители США никогда ещё так массово не придерживались этой точки зрения.

Также 74% респондентов заявили, что Москва работает над тем, чтобы подорвать мощь и влияние Соединённых Штатов, и лишь 28% участников опроса высказали мнение, что Россия может ответственно решать мировые проблемы.

Что касается антироссийских санкций, большинство американцев заявило о необходимости либо их сохранения (41%), либо их ужесточения (38%).

«Антагонизм» граждан США по отношению к России также можно наблюдать на примере вновь окрепшей поддержки НАТО — самого очевидного и самого сильного альянса против Москвы в Европе, пишут авторы. 69% американских респондентов заявили, что Североатлантический альянс, который Трамп не так давно называл «устаревшим», является «абсолютно необходимой» организацией.

Также впервые с 2014 года, когда Россия «аннексировала Крым и вторглась на Украину», большинство американцев (52%) поддержали отправку американских военных на защиту Латвии, Литвы и Эстонии в том случае, если Москва нападёт на одну из этих стран НАТО.

«Этот явный вотум доверия военной организации, состоящей из 29 членов, идёт вразрез с утверждениями президента (США Дональда Трампа. — ИноТВ) о том, что «каждая страна НАТО обдирает» американцев», — отмечают авторы.