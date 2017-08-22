МИД заявил о неэффективной работе визовых центров США в России

Вашингтон пытается вызвать недовольство россиян сложностями, якобы возникшими из-за сокращения персонала дипмиссии США, однако на деле проблемы с оформлением виз в эту страну связаны с недостаточной эффективностью работы визовых подразделений американских представительств в России, сообщили в пресс-службе МИД России.

«Прикрываясь надуманным тезисом о том, что выполнение нашего требования о восстановлении паритета по численности сотрудников загранучреждений России и США препятствует нормальному выполнению консульских функций, Вашингтон на деле преследует совершенно иные цели», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

В ведомстве отмечают, что Вашингтон пытается вызвать недовольство россиян сложностями, возникшими якобы из-за сокращения персонала американской дипломатической миссии.

«В реальности проблема кроется в другом — в недостаточной эффективности работы визовых подразделений представительств США в России», — подчеркнули в МИД

В министерстве привели пример: 16 консульских сотрудников Италии обработали в 2016 году 478 тыс. визовых запросов, а пятеро их испанских коллег-дипломатов выписали россиянам 877 тыс. виз.

«В разы больший штат консульств США смог «осилить» лишь около 186 тысяч. Факты — упрямая вещь», — добавили в МИД.

В ведомстве посоветовали американских дипломатам «не наводить тень на плетень», и не использовать сокращение персонала в качестве предлога для добавления «раздражителей» в и без того непростые отношения Москвы и Вашингтона.

В понедельник эксперты также сообщили газете ВЗГЛЯД , что европейские страны содержат в России куда меньшее количество дипломатических и консульских представителей, чем Соединенные Штаты, и при этом традиционно выдают куда больше виз российским гражданам.

Напомним, со среды, 23 августа, посольство США приостанавливает выдачу неиммиграционных виз на всей территории России. Москва в ответ уже заявила, что не будет срывать зло на американцах.